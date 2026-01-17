Милевский жестко подрался с бывшим футболистом Динамо: видео драки оказалось в соцсети

В субботу, 17 января, состоялся один из матчей футбольной медиалиги Украины. Столичный Ignis встречался со львовским Ruh Media Team.

Во время очной встречи произошел конфликт между представителями обеих команд. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на UA Steel.

С кем подрался Милевский?

Бывший футболист Динамо во время матча медиалиги подрался с другим экс-игроком киевского клуба Сергеем Рыбалкой. Инцидент ничем серьезным не завершился, поскольку их все же успели разнять.

Сейчас о причинах конфликта между экс-динамовцами неизвестно. Отмечается, что после игры Милевский и Рыбалки пожали руки.

Милевский подрался с Рыбалкой: смотрите видео

Позже на официальной странице Ruh Media Team и UA Steel опубликовали фото, где Милевский и Рыбалка пожали руки. Также в заметке львовской команды отметили, что конфликт исчерпан, а тема закрыта.

Что известно о Милевском и Рыбалке?