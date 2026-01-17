Милевский жестко подрался с бывшим футболистом Динамо: видео драки оказалось в соцсети
- Милевский подрался с бывшим футболистом Динамо Сергеем Рыбалкой во время матча медиалиги Украины, но их успели разнять.
- После игры Милевский и Рыбалка пожали руки, а их конфликт считается исчерпанным.
В субботу, 17 января, состоялся один из матчей футбольной медиалиги Украины. Столичный Ignis встречался со львовским Ruh Media Team.
Во время очной встречи произошел конфликт между представителями обеих команд. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на UA Steel.
С кем подрался Милевский?
Бывший футболист Динамо во время матча медиалиги подрался с другим экс-игроком киевского клуба Сергеем Рыбалкой. Инцидент ничем серьезным не завершился, поскольку их все же успели разнять.
Сейчас о причинах конфликта между экс-динамовцами неизвестно. Отмечается, что после игры Милевский и Рыбалки пожали руки.
Милевский подрался с Рыбалкой: смотрите видео
Позже на официальной странице Ruh Media Team и UA Steel опубликовали фото, где Милевский и Рыбалка пожали руки. Также в заметке львовской команды отметили, что конфликт исчерпан, а тема закрыта.
Что известно о Милевском и Рыбалке?
Милевский выступал за киевское Динамо, а также играл в Турции, Румынии, Хорватии, Венгрии и Беларуси. Последним клубом в его карьере был закарпатский Минай, который он покинул в 2021 году, повесив бусты на гвоздь.
Сейчас он занимается ведением блога в социальных сетях, а также выступает за Ignis в футбольной медиалге.
Рыбалка в 2008 году из харьковского Арсенала перешел в Динамо, где выступал до 2017 года. Также он играл в Александрии и ЛНЗ, а также в Чехии и Турции.
В последнее время футболист выступал за Лесное, но в ноябре 2025 года объявил о завершении карьеры. В это же время его представили главным тренером Ruh Media Team.