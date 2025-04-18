Это в голове не укладывается, – Милевский разнес экс-партнера по Динамо за поддержку россиян

Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на бред своего бывшего одноклубника Горана Попова. В последнее время македонец подыгрывает российской пропаганде.

Недавно экс-защитник "бело-синих" Горан Попов дал интервью российским СМИ. Македонец поддержал возвращение сборных и клубов страны-агрессора в международный футбол, пишет 24 Канал.

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На высказывания своего бывшего одноклубника отреагировал Артем Милевский. Бывший капитан "бело-синих" раскритиковал Горана Попова. Соответствующий комментарий был опубликован в тиктоке.

"Вообще не хочу за него говорить. Не знаю, он пьяный давал интервью или что? Такое впечатление, что он не понимает, что он говорит, кому он говорит и зачем он говорит. Он знает, что у него друзей много, людей, с которыми он играл в Динамо... Зачем, даже если он имеет свое мнение, говорить это в голос?

Это в голове не укладывается. Хочет возвращения российских футболистов, клубов... Ну идиот", – сказал Милевский.

Отметим, что ранее Горан Попов занимал проукраинскую позицию. В начале агрессии России он призывал остановить войну и поддерживал Украину.

Изменение риторики Попова может быть связано с его агентской деятельностью. Очевидно, что бывший "динамовец" сотрудничает с российскими клубами, которые подписывают игроков из его агентства.

К слову, недавно Артем Милевский и Александр Алиев встретились с руководителем ГУР Украины Кириллом Будановым.