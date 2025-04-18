Нещодавно ексзахисник "біло-синіх" Горан Попов дав інтерв'ю російським ЗМІ. Македонець підтримав повернення збірних і клубів країни-агресорки у міжнародний футбол, пише 24 Канал.

До теми Колишній гравець київського Динамо підтримав повернення Росії до міжнародного футболу

Мілевський засудив Горана Попова за заяву щодо росіян

На висловлювання свого колишнього одноклубника відреагував Артем Мілевський. Колишній капітан "біло-синіх" розкритикував Горана Попова. Відповідний коментар був опублікований у тіктоці.

"Взагалі не хочу за нього говорити. Не знаю, він п'яний давав інтерв'ю чи що? Таке враження, що він не розуміє, що він каже, кому він каже та навіщо він каже. Він знає, що в нього друзів багато, людей, з якими він грав у Динамо... Навіщо, навіть якщо він має свою думку, казати це в голос?

Це в голові не вкладається. Хоче повернення російських футболістів, клубів... Ну ідіот", – сказав Мілевський.

Зазначимо, що раніше Горан Попов займав проукраїнську позицію. На початку агресії Росії він закликав зупинити війну та підтримував Україну.

Зміна риторики Попова може бути пов'язана з його агентською діяльністю. Очевидно, що колишній "динамівець" співпрацює з російськими клубами, які підписують гравців з його агентства.

До слова, нещодавно Артем Мілевський і Олександр Алієв зустрілися з керівником ГУР України Кирилом Будановим.