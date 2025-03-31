Несподівано в таборі останніх опинився колишній захисник київського Динамо Горан Попов. Македонець, який нині є агентом, заявив, що зрадіє поверненню російських клубів та збірних на міжнародну арену, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Пробив дно

За його словами, національна команда Росії може отримати пряму путівку на чемпіонат світу-2026 без проходження кваліфікації. Такий розвиток сценарію влаштує ексфутболіста,

"Я вірю, що це можливо, всі про це говорять. Буквально нещодавно спілкувалися з македонськими партнерами, вони впевнено сказали мені, що Росія отримає вайлд-кард на ЧС-2026. Такі розмови скрізь є, і всі висловлюються позитивно.

Я буду радий поверненню Росії, звичайно. Усі збірні та клуби повинні грати там, де треба, тому що між спортом і політикою є різниця. Мені не подобається ситуація, яка наразі склалася, тому що я знаю, як було раніше. Щовихідних люди з Росії приїжджали до Києва, кияни просто їздили до Москви погуляти. Я намагаюся взагалі нічого не читати про політику, не заходжу на такі сайти", – заявив Попов.

Довідка. Горан Попов був гравцем Динамо з 2010 по 2014 рік. Він провів за київський клуб 56 матчів і ставав у складі "біло-синіх" володарем Суперкубка України.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, чому УЄФА та ФІФА відсторонили Росію. Виявилося, що вони пішли на такий крок не через війну, а позицію 12 національних команд, які відмовилися грати з агресором. Лідером у цьому питанні виступила Польща.