Неожиданно в лагере последних оказался бывший защитник киевского Динамо Горан Попов. Македонец, который сейчас является агентом, заявил, что обрадуется возвращению российских клубов и сборных на международную арену, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Пробил дно

По его словам, национальная команда России может получить прямую путевку на чемпионат мира-2026 без прохождения квалификации. Такое развитие сценария устроит экс-футболиста,

"Я верю, что это возможно, все об этом говорят. Буквально недавно общались с македонскими партнерами, они уверенно сказали мне, что Россия получит вайлд-кард на ЧМ-2026. Такие разговоры везде есть, и все высказываются положительно.

Я буду рад возвращению России, конечно. Все сборные и клубы должны играть там, где надо, потому что между спортом и политикой есть разница. Мне не нравится ситуация, которая сейчас сложилась, потому что я знаю, как было раньше. Каждые выходные люди из России приезжали в Киев, киевляне просто ездили в Москву погулять. Я стараюсь вообще ничего не читать о политике, не захожу на такие сайты", – заявил Попов.

Справка. Горан Попов был игроком Динамо с 2010 по 2014 год. Он провел за киевский клуб 56 матчей и становился в составе "бело-синих" обладателем Суперкубка Украины.

Напомним, что накануне стало известно, почему УЕФА и ФИФА отстранили Россию. Оказалось, что они пошли на такой шаг не из-за войны, а позицию 12 национальных команд, которые отказались играть с агрессором. Лидером в этом вопросе выступила Польша.