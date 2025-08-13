Девушка Артема Милевского Тамила заинтриговала подписчиков. Она намекнула на историю Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

В соцсетях Тамила поделилась снимком, на котором демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце. Она вспомнила о Роналду и его предложение Джорджине Родригес после девяти лет отношений, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Артема Милевского.

Милевский сделал предложение

Возлюбленная бывшего футболиста Артема Милевского,Тамила, привлекла внимание сети, опубликовав фото с кольцом на безымянном пальце.

В подписи к снимку она вспомнила и о недавнем признании Криштиану Роналду своей давней избраннице Джорджине Родригес после девяти лет отношений.

Означает ли это, что Милевский действительно сделал предложение, или это лишь шуточный пост, пока остается загадкой.



Милевский сделал предложение Тамиле / Скриншот из сторис

Напомним, что недавно стало известно, сколько Криштиану Роналду потратил на предложение.





