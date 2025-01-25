Милевский устроился на работу курьером: шуточное фото

Бывший игрок Динамо Артем Милевский сообщил о новом трудоустройстве. Он даже успел пошутить по этому поводу.

Сейчас Артем Милевский является игроком клуба IGNIS из Медиалиги. Однако похоже, что футболист решил найти себе подработку, пишет 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал Артема Милевского.

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Милевский стал курьером

Бывший игрок Динамо поделился фотографией с рюкзаком компании "Glovo". Игрок сообщил, что его взяли на работу.

Взяли на работу. Доброе утро,

– написал Артем Милевский.

Также в своем телеграм-канале он спросил "кому и что подогнать".



Милевский с рюкзаком "Glovo" / Фото из телеграм-канала футболиста

Отметим, что в последних матчах IGNIS Милевский преимущественно выполняет функции тренера.