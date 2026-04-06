Украинец голом в финале принес престижный международный трофей Барселоне
- Артем Рыбак, украинский хавбек, забил решающий гол в финале за Барселону U-16 против Ромы, что принесло победу со счетом 2:1 в турнире Mediterranean International Cup.
- 15-летний Рыбак, уроженец Черновцов, начинал в Шахтере и перешел в Барселону в 2022 году, где стал известен как перспективный талант.
В составе Барселоны U-16 зажигает украинский хавбек Артем Рыбак. Гол футболиста юношеской сборной Украины позволил каталонцам одержать победу в соревнованиях на Коста-Брава.
"Блаугран" торжествовали в нескольких возрастных категориях, включая ту, где выступает наш соотечественник. Соперником в решающем матче стали сверстники из Ромы, пишет MIC Football в инстаграме.
Какие соревнования выиграла Барселона благодаря украинцу?
Mediterrainian International Cup проводится ежегодно в Каталонии с участием молодежных и юношеских команд известных футбольных академий Европы. В категории U-16 до финала дошли воспитанники Ла Масии, То есть системы Барселоны, и представители римской Ромы.
Счет после первого тайма был 1:1, причем каталонцы пропустили уже на 2-й минуте, но быстро отыгрались.
А во втором тайме наступил звездный час Артема Рыбака из юношеской сборной Украины. Хавбек отличился на 56-ой минуте, и Рома уже не нашла в себе сил выровнять положение до финального свистка.
Поэтому 2:1 – Рыбак вместе с партнерами поднял над головой кубок MIC Football.
Артем уже не впервые приносит своей команде победу в финалах – в январе он отметился дублем, благодаря которому Барселона получила кубок Alkass.
Что известно об Артеме Рыбаке?
- У 15-летнего игрока уже есть своя страница на портале Transfermarkt. Там указано, что он является уроженцем Черновцов и начинал свой путь в академии донецкого Шахтера.
- В 2022 году Рыбака заметили скауты Ла Масии, и он перешел в Барселону, где уже зарекомендовал себя как будущий талант.
- Рыбак был в составе сборной Украины U-16 во время январского сбора команды.