14 сентября, 12:58
Украинский футболист сделал ассист на звездного Сон Хын Мина: историческое видео

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Украинский футболист Артем Смоляков сделал дебютный ассист в МЛС.
  • Он отдал результативную передачу на Сон Хын Мина, что помогло Лос-Анджелесу победить Сан Хосе Эртквейкс со счетом 4:2.

В ночь с 13 на 14 сентября состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС-2025. В одном из них Сан Хосе Эртквейкс дома принимал Лос-Анджелес.

Гости одержали победу со счетом 4:2. Этот поединок стал особенным для украинского футболиста Артема Смолякова, сообщает 24 Канал.

Как Смоляков отдал ассист на Сона?

22-летний левый защитник вышел в стартовом составе своей команды. Уже на первой минуте встречи он отметился результативной передачей.

Украинец выкатил мяч на пустые ворота для звездного Сон Хын Мина. Кореец не упустил эту возможность и без проблем вывел Лос-Анджелес вперед уже на 53-й секунде игры.

Отметим, что этот ассист стал дебютным в карьере Смолякова в матчах МЛС. Ранее он отмечался результативной передачей только в Кубке лиг в игре против мексиканского Тигреса.

Ассист Смолякова на Сон Хын Мина: смотрите видео

Справка. После этой победы Лос-Анджелес поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, сделав важный шаг для выхода в плей-офф.

Напомним, что в августе дебютным голом в МЛС отметился Геннадий Синчук. Он помог тогда Монреалю переиграть Остин со счетом 3:2.

Что известно о карьере Смолякова?

  • Воспитывался в академии Днепра, после чего на взрослом уровне выступал в Украине за Ингулец и Полесье.
  • В феврале 2025 года стал игроком Лос-Анджелес, подписав контракт до конца 2028 года.
  • Всего в составе американского клуба провел 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
  • Играл за молодежную сборную Украины, но в национальную команду пока не получал вызовов.