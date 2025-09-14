В ночь с 13 на 14 сентября состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС-2025. В одном из них Сан Хосе Эртквейкс дома принимал Лос-Анджелес.

Гости одержали победу со счетом 4:2. Этот поединок стал особенным для украинского футболиста Артема Смолякова, сообщает 24 Канал.

Как Смоляков отдал ассист на Сона?

22-летний левый защитник вышел в стартовом составе своей команды. Уже на первой минуте встречи он отметился результативной передачей.

Украинец выкатил мяч на пустые ворота для звездного Сон Хын Мина. Кореец не упустил эту возможность и без проблем вывел Лос-Анджелес вперед уже на 53-й секунде игры.

Отметим, что этот ассист стал дебютным в карьере Смолякова в матчах МЛС. Ранее он отмечался результативной передачей только в Кубке лиг в игре против мексиканского Тигреса.

Ассист Смолякова на Сон Хын Мина: смотрите видео

Справка. После этой победы Лос-Анджелес поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, сделав важный шаг для выхода в плей-офф.

Напомним, что в августе дебютным голом в МЛС отметился Геннадий Синчук. Он помог тогда Монреалю переиграть Остин со счетом 3:2.

Что известно о карьере Смолякова?