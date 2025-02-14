Американский Лос-Анджелес официально объявил о подписании защитника житомирского Полесья Артема Смолякова. 21-летний футболист будет играть за новую команду до конца 2028 года, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба МЛС.

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Пресс-служба Лос-Анджелеса успела презентовать игрока молодежной сборной Украины.

Артем – высококачественный молодой защитник, который в юном возрасте добавит в наш клуб нужный опыт. Мы рады видеть игрока с такими способностями и потенциалом в нашей команде, поскольку мы продолжаем бороться за трофеи во всех соревнованиях,

– говорится в заявлении клуба.

Артем Смоляков – игрок Лос-Анджелес / фото с сайта клуба

Справка. В американской лиге МЛС заявлены трое украинцев: Евгений Чеберко за Коламбус Крю, Александр Сваток за Остин и Геннадий Синчук за канадский Монреаль

Для житомирского Полесья это первый международный трансфер, за который клуб получил деньги. По данным портала Transfermarkt, на счет "волков" поступят 2 миллиона евро.

Уроженец Житомирщины сыграл за Полесье 43 матча во всех турнирах. На счету флангового защитника 2 гола и 1 ассист.

За молодежную сборную Украины Смоляков сыграл 10 поединков. Артем был основным игроком команды Унаи Мельгосы, которая завоевала путевку на Евро-2025.