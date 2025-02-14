Представитель Суперлиги Косово футбольный клуб Дрита объявил о трансфере Дениса Костышина. Украинский вингер присоединился к новому клубу на правах свободного агента, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Дриты.

Читайте также Экс-игрок сборной Украины подписал контракт с клубом Серии А

Неожиданный выбор Костышина

Костышин подписал контракт с косоварским клубом до 30 июня 2026 года. Зимой Денис покинул Александрию, где не смог стать игроком основы.

Лидер чемпионата Косово уже презентовал Костышина в своих социальных сетях.

"Добро пожаловать, Денис", – подписала сообщение пресс-служба Дриты.

Костышин подписал контракт с Дритой / фото клуба из Косова

Что известно о новой команде Костышина