Представитель Суперлиги Косово футбольный клуб Дрита объявил о трансфере Дениса Костышина. Украинский вингер присоединился к новому клубу на правах свободного агента, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Дриты.
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Неожиданный выбор Костышина
Костышин подписал контракт с косоварским клубом до 30 июня 2026 года. Зимой Денис покинул Александрию, где не смог стать игроком основы.
Лидер чемпионата Косово уже презентовал Костышина в своих социальных сетях.
"Добро пожаловать, Денис", – подписала сообщение пресс-служба Дриты.
Костышин подписал контракт с Дритой / фото клуба из Косова
Что известно о новой команде Костышина
- Косоварский футбольный клуб из города Гнилане основан в 1947 году. Ранее он назывался Црвена Цвезда.
- "Интилигенты трижды становились чемпионами Косово (2002/03, 2017/2018, 2019/2020). В текущем чемпионате Дрита с отрывом в семь баллов лидирует в турнирной таблице.
- 15 февраля Денис Костышин сможет дебютировать за новую команду в матче против Приштины.
- Напомним, что Денис Костышин является сыном экс-тренера ковалевского Колоса Руслана Костышина. Талантливый вингер воспитывался в системе киевского Динамо.
- Во время игровой карьеры играл за Днепр, Колос, Александрию и в американском клубе Эль-Пасо. Во втором дивизионе США Денис отыграл 33 матча, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость Костышина в 200 тысяч евро.