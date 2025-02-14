Представник Суперліги Косово футбольний клуб Дріта оголосив про трансфер Дениса Костишина. Український вінгер приєднався до нового клубу на правах вільного агента, пише 24 Канал посиланням на пресслужбу Дріти.

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Несподіваний вибір Костишина

Костишин підписав контракт з косоварським клубом до 30 червня 2026 року. Взимку Денис залишив Олександрію, де не зміг стати гравцем основи.

Лідер чемпіонату Косово вже презентував Костишина у своїх соціальних мережах.

"Ласкаво просимо, Денис", – підписала допис пресслужба Дріти.

Костишин підписав контракт з Дрітою / фото клубу з Косова

Що відомо про нову команду Костишина