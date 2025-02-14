Представник Суперліги Косово футбольний клуб Дріта оголосив про трансфер Дениса Костишина. Український вінгер приєднався до нового клубу на правах вільного агента, пише 24 Канал посиланням на пресслужбу Дріти.
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Несподіваний вибір Костишина
Костишин підписав контракт з косоварським клубом до 30 червня 2026 року. Взимку Денис залишив Олександрію, де не зміг стати гравцем основи.
Лідер чемпіонату Косово вже презентував Костишина у своїх соціальних мережах.
"Ласкаво просимо, Денис", – підписала допис пресслужба Дріти.
Костишин підписав контракт з Дрітою / фото клубу з Косова
Що відомо про нову команду Костишина
- Косоварський футбольний клуб з міста Гнілане заснований у 1947 році. Раніше він мав назву Црвена Цвєзда.
- "Інтилигенти тричі ставали чемпіонами Косово (2002/03, 2017/2018, 2019/2020). У поточному чемпіонаті Дріта з відривом у сім балів лідирує в турнірній таблиці.
- 15 лютого Денис Костишин матиме змогу дебютувати за нову команду у матчі проти Пріштіни.
- Нагадаємо, що Денис Костишин є сином екстренера ковалівського Колоса Руслана Костишина. Талановитий вінгер виховувався у системі київського Динамо.
- Під час ігрової кар'єри грав за Дніпро, Колос, Олександрію та в американському клубі Ель-Пасо. У другому дивізіоні США Денис відіграв 33 матчі, забив 4 голи та віддав 3 асисти.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість Костишина у 200 тисяч євро.