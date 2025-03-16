Пятый гол в четырех матчах: "Украинский Холанд" принес победу Байеру U-19

Украинский нападающий Байера Артем Степанов продолжает штамповать голы за юношескую команду "фармацевтов". 17-летний футболист четвертый матч подряд не покидает поле без гола.

В субботу, 15 марта, в молодежной лиге U-19 Германии состоялся поединок между командами Байер 04 и Гамбург. В составе хозяев поля с первых минут вышел украинец Артем Степанов, пишет 24 Канал.

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Голевая серия Степанова

"Украинский Холанд", как называют болельщики Артема, отличился на 12-й минуте встречи. Степанов получил от голкипера пас через все поле, обыграл защитника и точно пробил по воротам.

Видео гола Степанова

На 13-й минуте поединка "фармацевты" остались в меньшинстве. И все же Байер сумел удержать преимущество и одержать победу со счетом 1:0.

Отметим, что Степанов забивает пятый гол в четырех последних матчах за "молодежку". Всего 17-летний нападающий забил уже 17 голов за Байер U-19.

Напомним, что Артем успел дебютировать за основную команду "фармацевтов". Хаби Алонсо дважды выпускал украинца в матчах основного этапа Лиги чемпионов против Зальцбурга (5:0) и Спарты (2:0). Трансферная стоимость игрока юношеской сборной Украины сейчас составляет 350 тысяч евро.