В субботу, 15 марта, состоялся матч 19-го тура второго дивизиона Чехии, в котором Лишень на выезде встречался с Опавой. В стартовом составе гостей на поле вышел украинец Артем Беседин, пишет 24 Канал.

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Беседин открыл счет голам в новом клубе

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды Лишень. На 18-й минуте счет во встрече открыл Беседин.

Для Артема этот гол стал первым в составе чешской команды. Экс-форварду сборной Украины понадобилось для этого три матча.

Гол Беседина помог одержать победу / фото ФК Лишень

Напомним, что Артем Беседин в конце прошлого года получил статус свободного агента и покинул казахский Ордабасы.

17 января бывший нападающий Динамо и сборной Украины подписал контракт с Лишень. В турнирной таблице команда Беседина с 26 очками занимает 6 место. От зоны переходных матчей (2 и 3 место) отдаляет лишь один балл.