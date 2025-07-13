Украинский Холанд забил 7 голов в 3 матчах за новый клуб

Форвард юношеской сборной Украины Артем Степанов летом сменил клубную прописку. 17-летний футболист в новом сезоне на правах аренды будет играть за Нюрнберг.

Леверкузенский Байер отправил Артема Степанова в Нюрнберг, чтобы юный нападающий получил игровую практику на взрослом уровне. Этим шансом "украинский Голанд" пользуется сполна, пишет 24 Канал.

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Степанов штампует голы за Нюрнберг

В пятницу, 12 июля, в рамках подготовки к новому сезону состоялся товарищеский матч между немецкими Нюрнбергом и Швайнфуртом. Поединок завершился поражением команды украинца со счетом 1:2.

В составе Нюрнберга единственный гол забил Артем Степанов. Для 17-летнего нападающего этот мяч стал седьмым в трех поединках.

В первом матче летних сборов Артем оформил покер в ворота Герсбрека, а впоследствии отметился дублем в матче со Швабиш Галем. Будем надеяться, что в официальных поединках Степанов продолжит демонстрировать результативную игру.

Напомним, определенное время Артем Степанов отказывался выступать за сборную Украины U-20 из-за конфликта с одним из тренеров. В итоге форвард принял окончательное решение в этом вопросе.