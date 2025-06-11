Артем Степанов отказывался играть за сборную Украины из-за конфликта с одним из тренеров "сине-желтых". Впрочем, стороны сумели найти выход из непростой ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на программу Виктора Вацко.

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За какую сборную будет играть Степанов

По информации популярного блогера, недавно состоялся разговор, в котором приняли участие руководство УАФ, отец юного футболиста Роман Степанов и тренер сборной Украины U-20 Владимир Езерский.

Стороны сумели найти взаимопонимание и найти выход из ситуации. Итогом стало решение, которое ожидали болельщики "сине-желтых". Артем Степанов в дальнейшем будет выступать за сборную Украины. Интересно, что Владимир Езерский продолжит работать в тренерском штабе Дмитрия Михайленко.

Напомним, что молодежная сборная Украины U-20 сейчас находится на тренировочном сборе в Испании. В первом спарринге "сине-желтые" сыграли вничью со сборной США (1:1).

Осенью команда Михайленко примет участие в чемпионате мира-2025. Турнир будет проходить с 27 сентября по 19 октября в Чили. Соперниками украинцев по группе В будут сборные Кореи, Парагвая и Панамы.

Кстати, в новом сезоне Артем Степанов на правах аренды будет играть во Второй Бундеслиге. 17-летний форвард наденет футболку Нюрнберга.