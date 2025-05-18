Украинский Холанд забил фантастический гол в финале юношеской лиги Германии

Нападающий немецкого Байера Артем Степанов последние восемь матчей не покидает поле без забитого мяча. Свой 23-й гол в сезоне 17-летний футболист забил в ворота Кельна.

В воскресенье, 18 мая, состоялся финал плей-офф юношеской лиги Германии U-19. В решающем матче встретились леверкузенский Байер и Кельн, пишет 24 Канал.

Читайте также Яремчук помог Олимпиакосу получить Кубок Греции: видео элитного гола украинца

Украинский бомбардир снова забивает

Уже в дебюте встречи "фармацевты" открыли счет. На 8-й минуте Байер провел стремительную контратаку, на острие которой оказался украинец Артем Степанов. 17-летний форвард хладнокровно реализовал выход один на один с голкипером Кельна.

Видео гола Степанова

К сожалению, этот гол не помог Байеру одержать победу. "Фармацевты" в итоге уступили Кельну со счетом 4:5.

Что касается Артема Степанова, то этот гол стал 23-м в сезоне для юного форварда, которого сравнивают с Эрлингом Холандом. Для этого показателя украинцу понадобилось 29 матчей в составе Байера U-19.

Отметим, что Артем забивает в восьмом матче подряд. Удивительная результативность талантливого форварда!

Напомним, что в нынешнем сезоне Степанов уже дебютировал за основную команду Байера. Нападающий дважды появлялся на поле в матчах Лиги чемпионов. В следующем сезоне Артем будет играть во втором немецком дивизионе. Украинец отправится в годичную аренду в Нюрнберг.