Именно туда этим летом перешел один из талантов Карпат Артур Шах. 21-летний полузащитник перешел в Лехию Гданьск, которая вылетела во второй дивизион, сообщает 24 Канал.

Как Шах зажег за Лехию

И Артуру удалось с первых же матчей стать лидером команды, которую возглавляет бывший тренер "Карпат" Владислав Лупашко. В шести стартовых встречах Шах забил три гола и отдал одну голевую передачу.

А в матче 9-го тура против "Стали" из Мельце полузащитник по-настоящему раскрылся. "Лехия" забила сопернику целых семь голов и одержала победу со счетом 7:1.

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Украинец же причастен к пяти голам, забив хет-трик и отдав две голевые передачи. Кроме того, свой дебютный гол за Лехию забил экс-игрок Динамо Владислав Бленуце.

Победа позволила клубу из Гданьска подняться на седьмую строчку. Отставание от лидера Погони составляет пять очков. Отметим, что напрямую в "элиту" поднимутся две лучшие команды, тогда как команды, занявшие 3–6 места, будут сражаться в плей-офф.

К слову, старт сезона также оказался удачным для Артема Степанова. Игрок забил в пяти матчах подряд за Утрехт и попал в сферу интересов Челси.