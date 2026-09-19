В итоге Артем оказался в Эредивизи и стал игроком основного состава. Более того, выступления 20-летнего футболиста за голландцев привлекли внимание скаутов, сообщает Legioners.ua.

Где может оказаться Степанов

Уже сейчас несколько клубов из топ-лиг проявляют интерес к приобретению Степанова. Более того, среди потенциальных покупателей футболиста оказался лондонский Челси, в составе которого также играет Михаил Мудрик.

"Синих" привлекла результативность игрока в начале текущего сезона. Поэтому скауты клуба уже начали более пристально следить за 20-летним нападающим.

Одним из факторов в пользу Степанова может стать личность главного тренера Челси. Несколько сезонов назад Хаби Алонсо тренировал украинца в Байере.

Именно под руководством испанца Артем впервые вышел в стартовом составе взрослой команды леверкузенцев и дебютировал в Лиге чемпионов. К слову, нападающий до сих пор принадлежит немецкому клубу.

Как Степанов играет в Нидерландах

В Утрехте Степанов играет на правах аренды до конца сезона 2026/2027. В 20 матчах за голландцев украинец забил десять голов, а в текущем сезоне нападающий начал с пяти мячей подряд.

К слову, Степанов уже получил вызов в сборную Украины, но пока за нее ни разу не играл. Футболист может дебютировать за "сине-желтых" в Лиге наций, где наша команда будет играть в дивизионе В против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.