У підсумку Артем знайшов себе у Ередівізі та став грвцем основи. Ба більше, виступи 20-річного футболіста за нідерландців привернули увагу скауті, повідомляє Legioners.ua.

Де може опинитися Степанов

Вже зараз кілька клубів з топ-ліг виявляють інтерес до придбання Степанова. Ба більше, серед потенційних покупців футболіста опинився лондонський Челсі, якому також належить Михайло Мудрик.

"Синіх" привабила результативність гравця на початку поточного сезону. Тож скаути клубу вже почались детальніше слідкувати за 20-річним форврдом.

Одним з факторів на користь Степанова може стати персона головного тренера Челсі. Кілька сезонів тому Хабі Алонсо тренував українця в Баєрі.

Саме під керівництвом іспанця Артем вперше вийшов в основі дорослої команди леверкузенців та дебютував в Лізі чемпіонів. До слова, форвард досі належить німецькому клубу.

Як Степанов грає в Нідерландах

В Утрехті Степанов грає на правах оренди до кінця сезону 2026/2027. У 20-ти іграх за нідерландців українець оформив десять голів, а в поточному сезоні форвард почав з п'яти м'ячів поспіль.

До слова, Степанов вже отримав виклик до збірної України, але поки за неї ніколи не грав. Футболіст може дебютувати за "синьо-жовтих" в Лізі нцій, де наша команда гратиме в дивізіоні В проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.