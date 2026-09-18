У 2022-му американський інвестор Тодд Боелі та його бізнес-партнер Марк Волтер стали співвласниками Челсі. За чей час через клуб пройшло чимало гравців, серед яких і Михайло Мудрик, пише ресурс Football London.

Як оцінили кар’єру Мудрика у Челсі

Одним з перших великих придбань нових керівників став Михайло Мудрик. Саме його джерело поставило на останнє, 31-е, місце у списку трансферів епохи Тодда Боелі.

"Українець видав електричний дебют у січні 2023-го – і… на цьому, власне, майже все. Відтоді він виглядав полохливим, розгубленим і безнадійно позбавленим того блиску, якого чекаєш від гравця, за якого Челсі погодився потенційно заплатити 89 мільйонів фунтів",– йдеться у повідомленні.

Додатково журналісти відзначили майже дворічний «простій» гравця у з’язку з допінговим відстороненням та подальшу оренду у межах Лондона.

Тепер він в оренді в Тоттенгемі. Якщо в Північному Лондоні не станеться справжнього дива, його кар’єра на "Стемфорд Бридж" виглядає похованою. Що за втрата грошей,

– підсумували журналісти.

Зазначимо, що на горі списку найкращих опинились Мойзес Кайседо та Коул Палмер.

Що зараз відбувається з кар’єрою Мудрика

В останній день літнього трансферного вікна Мудрик став гравцем "шпор" та навіть дебютував у складі нової команди.

Згодом футболіст отримав травму гомілкостопа, яка може вибити його з гри на ще майже два місяці. Після цього українець почув критику від колишнього скаута Тоттенгема.