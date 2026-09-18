В 2022 году американский инвестор Тодд Боэли и его деловой партнер Марк Волтер стали совладельцами Челси. За это время через клуб прошло немало игроков, в числе которых и Михаил Мудрик, пишет ресурс Football London.

Как оценили карьеру Мудрика в Челси

Одним из первых больших приобретений новых руководителей стал Михаил Мудрик. Именно его источник поместил на последнее, 31-е, место в списке трансферов эпохи Тодда Боэли.

"Украинец блестяще дебютировал в январе 2023 года – и… на этом, собственно, почти все. С тех пор он выглядел пугливым, растерянным и безнадежно лишенным того блеска, которого ждешь от игрока, за которого "Челси" согласился потенциально заплатить 89 миллионов фунтов", – говорится в сообщении.

Кроме того, журналисты отметили почти двухлетний "простой" игрока в связи с допинговой дисквалификацией и последующую аренду в пределах Лондона.

Сейчас он находится в аренде в Тоттенхэме. Если в Северном Лондоне не произойдет настоящего чуда, его карьера на "Стэмфорд-Бридж" выглядит похороненной. Что за потеря денег,

– подытожили журналисты.

Отметим, что на вершине списка лучших оказались Мойзес Кайседо и Коул Палмер.

Что сейчас происходит с карьерой Мудрика

В последний день летнего трансферного окна Мудрик стал игроком "шпор" и даже дебютировал в составе новой команды.

Впоследствии футболист получил травму голеностопа, которая может вывести его из строя еще почти на два месяца. После этого украинец подвергся критике со стороны бывшего скаута Тоттенхэма.