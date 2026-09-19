Три гола и две голевые передачи за матч: воспитанник Карпат устроил феерию в чемпионате Польши
Украинские легионеры продолжают строить карьеру за рубежом. Одним из самых популярных направлений для наших легионеров является Польша.
Именно туда этим летом перешел один из талантов Карпат Артур Шах. 21-летний полузащитник перешел в Лехию Гданьск, которая вылетела во второй дивизион, сообщает 24 Канал.
Как Шах зажег за Лехию
И Артуру удалось с первых же матчей стать лидером команды, которую возглавляет бывший тренер "Карпат" Владислав Лупашко. В шести стартовых встречах Шах забил три гола и отдал одну голевую передачу.
А в матче 9-го тура против "Стали" из Мельце полузащитник по-настоящему раскрылся. "Лехия" забила сопернику целых семь голов и одержала победу со счетом 7:1.
Как Лехия разгромила Сталь: смотреть видео
Украинец же причастен к пяти голам, забив хет-трик и отдав две голевые передачи. Кроме того, свой дебютный гол за Лехию забил экс-игрок Динамо Владислав Бленуце.
Победа позволила клубу из Гданьска подняться на седьмую строчку. Отставание от лидера Погони составляет пять очков. Отметим, что напрямую в "элиту" поднимутся две лучшие команды, тогда как команды, занявшие 3–6 места, будут сражаться в плей-офф.
К слову, старт сезона также оказался удачным для Артема Степанова. Игрок забил в пяти матчах подряд за Утрехт и попал в сферу интересов Челси.