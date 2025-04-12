Российский "шахед" атаковал теннисный корт в Киеве, где работает мама Марты Костюк
- 12 апреля российские дроны-камикадзе нанесли удар по теннисному клубу "Антей" в Киеве, где тренируется мама Марты Костюк.
- В результате атаки сильно повреждено здание комплекса и корты, однако никто не пострадал.
Утром 12 апреля российские террористы нанесли удар по столице Украины дронами-камикадзе. Один из вражеских беспилотников упал на территорию теннисного клуба "Антей".
Российская армия продолжает атаковать объекты гражданской инфраструктуры. В результате утренней атаки "шахедами" пострадал теннисный клуб "Антей в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на портал Большой теннис Украины.
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Террористы повредили теннисный клуб в Киеве
От взрыва российского беспилотника сильно повреждено здание теннисного комплекса, а также корты. К счастью, никто из работников и посетителей клуба не пострадал.
Именно в теннисном клубе "Антей" в детстве тренировалась вторая ракетка Украины Марта Костюк. Сейчас там продолжает работать мама топовой украинской теннисистки – Талина Бейко.
Утром 12 апреля она должна была проводить тренировки с детьми.
Видео повреждений теннисного клуба "Антей" в Киеве
Отметим, что покрытие на теннисных кортах "Антей" было недавно обновлено благодаря финансовой поддержке Марты Костюк.