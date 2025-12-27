Укр Рус
27 декабря, 18:42
Российские террористы повредили ледовый дворец в Белой Церкви

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Российский "Шахед" повредил ледовую арену в Белой Церкви, разрушив потолок и осветительные приборы.
  • В результате обстрела пострадали 5 человек в Белой Церкви, а также досрочно завершен турнир памяти Александра Колонюка.

В ночь на 27 декабря российская армия начала массированную атаку по Украине. От вражеских ударов пострадала ледовая арена в Белой Церкви.

Российский "Шахед" вызвал разрушения на спортивном объекте, где занимаются дети хоккеем и фигурным катанием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме Фигурное катание на коньках.

Каким разрушениям подвергся ледовый дворец в Белой Церкви?

На видео видно, что от вражеского дрона были повреждены внутренние помещения дворца. Взрывная волна разрушила потолок в спортивном заведении, а также осветительные приборы.

Видео разрушений в ледовом дворце Белой Церкви

Что известно о ледовом дворце в Белой Церкви?

Современная ледовая арена в Белой Церкви была построена в 2012 году. На ней можно проводить соревнования международного уровня.

Трибуны арены рассчитаны на 433 зрителя, а общая площадь двухэтажного дворца составляет 3 340,34 квадратных метра. На льду занимаются все команды хоккейного клуба Белый Барс – от детских до основной. Также во дворце работает секция по фигурному катанию.

Из-за российского обстрела был досрочно завершен всеукраинский турнир памяти Александра Колонюка. Воспитанник хоккейного клуба Белый Барс погиб на российско-украинской войне.

Ранее сообщалось о разрушениях в результате российского обстрела главного катка столицы Украины – арены "Сокол".

Главное об обстрелах 27 декабря

  • Комбинированная атака российской армии продолжалась более 10 часов. Страна-агрессор применила ударные БПЛА и ракеты различных типов.
  • В целом враг применил 559 воздушных целей. Силами ВСУ было сбито и подавлено 503 объекта.
  • По информации Киевской ОВА, в Белой Церкви пострадали 5 человек. Также известно об одном погибшем человеке.
  • В Киеве повреждено более 10 жилых домов. Известно об одном погибшем и более 20 раненых людей.