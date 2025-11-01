Бывший хоккеист херсонского Днепра Александр Пойда пал на Купянском направлении. Защитнику Украины было 52 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Что известно об экс-хоккеисте и тренере Александре Пойду?

"Федерация хоккея Украины выражает соболезнования родным, близким и воспитанникам Александра Николаевича. Спасибо за Чин", – говорится в сообщении Федерации.

Александр Пойда родился в Каменском, что на Днепропетровщине. С 2001 по 2010 год выступал за хоккейный клуб Днепр Херсон в рамках чемпионата Украины по хоккею.

После завершения игровой карьеры работал детским тренером. Александр тренировал юношеские и детские команды криворожского Кривбасса и херсонского Днепра. Его воспитанники 2005 года рождения в составе Кривбасса стали бронзовыми призерами чемпионата Украины в сезоне-2018/19.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Александру Пойде.

