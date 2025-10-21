Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек не оставил без внимания последние события в Белом доме. Он высказался о подковерных договоренностях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Доминика Гашека в сети Х.

Почему Гашек обвинил Трампа в сотрудничестве с Путиным?

По информации Financial Times, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять условия России, ведь в противном случае она "уничтожит Украину".

Доминик Гашек прокомментировал материал FT. Он сделал пост, в котором обвинил Трампа в сотрудничестве с преступником Путиным.

"Если Трамп действительно угрожал Зеленскому, что Россия уничтожит Украину – значит президент США поднялся на такой же уровень преступности, как и Путин. Трамп сотрудничает с Путиным, чтобы захватить украинскую территорию!

Границы Украины четко указаны в Конституции. Если кто-то попытается это изменить угрозами или насилием – он будет наказан. Это касается всех без исключения!", – написал Гашек.

Отметим, что Доминик Гашек активно поддерживает Украину в борьбе за независимость. Олимпийский чемпион-1998 публично осудил действия России и призывает отстранить представителей страны-агрессора от международных соревнований.

Кстати, в России истерически реагируют на высказывания Доминика Гашека. В стране-террористке обвинили легендарного хоккеиста в русофобии и разжигании войны.

Что известно о переговорах Путина и Трампа?