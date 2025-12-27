Российский "Шахед" вызвал разрушения на спортивном объекте, где занимаются дети хоккеем и фигурным катанием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме Фигурное катание на коньках.
Каким разрушениям подвергся ледовый дворец в Белой Церкви?
На видео видно, что от вражеского дрона были повреждены внутренние помещения дворца. Взрывная волна разрушила потолок в спортивном заведении, а также осветительные приборы.
Видео разрушений в ледовом дворце Белой Церкви
Что известно о ледовом дворце в Белой Церкви?
Современная ледовая арена в Белой Церкви была построена в 2012 году. На ней можно проводить соревнования международного уровня.
Трибуны арены рассчитаны на 433 зрителя, а общая площадь двухэтажного дворца составляет 3 340,34 квадратных метра. На льду занимаются все команды хоккейного клуба Белый Барс – от детских до основной. Также во дворце работает секция по фигурному катанию.
Из-за российского обстрела был досрочно завершен всеукраинский турнир памяти Александра Колонюка. Воспитанник хоккейного клуба Белый Барс погиб на российско-украинской войне.
Ранее сообщалось о разрушениях в результате российского обстрела главного катка столицы Украины – арены "Сокол".
Главное об обстрелах 27 декабря
- Комбинированная атака российской армии продолжалась более 10 часов. Страна-агрессор применила ударные БПЛА и ракеты различных типов.
- В целом враг применил 559 воздушных целей. Силами ВСУ было сбито и подавлено 503 объекта.
- По информации Киевской ОВА, в Белой Церкви пострадали 5 человек. Также известно об одном погибшем человеке.
- В Киеве повреждено более 10 жилых домов. Известно об одном погибшем и более 20 раненых людей.