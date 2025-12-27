Российский "Шахед" вызвал разрушения на спортивном объекте, где занимаются дети хоккеем и фигурным катанием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме Фигурное катание на коньках.

Каким разрушениям подвергся ледовый дворец в Белой Церкви?

На видео видно, что от вражеского дрона были повреждены внутренние помещения дворца. Взрывная волна разрушила потолок в спортивном заведении, а также осветительные приборы.

Видео разрушений в ледовом дворце Белой Церкви

Что известно о ледовом дворце в Белой Церкви?

Современная ледовая арена в Белой Церкви была построена в 2012 году. На ней можно проводить соревнования международного уровня.

Трибуны арены рассчитаны на 433 зрителя, а общая площадь двухэтажного дворца составляет 3 340,34 квадратных метра. На льду занимаются все команды хоккейного клуба Белый Барс – от детских до основной. Также во дворце работает секция по фигурному катанию.

Из-за российского обстрела был досрочно завершен всеукраинский турнир памяти Александра Колонюка. Воспитанник хоккейного клуба Белый Барс погиб на российско-украинской войне.

Ранее сообщалось о разрушениях в результате российского обстрела главного катка столицы Украины – арены "Сокол".

Главное об обстрелах 27 декабря