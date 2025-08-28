В ночь с 27 на 28 августа, российская оккупационная армия совершила очередной террористический акт против мирного населения. Под массированным обстрелом оказалась столица Украины –Киев.

Инна Статкевич оказалась в центре событий во время массированного обстрела Киева. Боксерка показала последствия вражеского удара, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.

Какие последствия после ракетной атаки?

Инна Статкевич в своем инстаграме поделилась видео из Киева после ракетной атаки россияне. Боксерка рассказала, что вражеский удар состоялся рядом с ее домом и автомобилем.

Также на видео попал момент, когда российская оккупационная армия нанесла еще один удар по столице Украины.

Это пи***ц просто. Вот так вот прилетело в дом. Прямо рядом с моим домом. Ну, и машина рядом,

– сказала Станкевич.

По официальной информации, в результате ракетной атаки по Киеву, которую нанесли россияне. погибло 18 человек, а также 38 получили ранения тяжести. Среди пострадавших – 10 детей.