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4 июля, 15:00
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Россияне уничтожили офис Федерации футзала Киева

Валерия Фургалец
Основні тези

 

  • Российские дроны-камикадзе уничтожили офис Федерации футзала Киева и складские помещения Select.
  • Здание претерпело значительные разрушения, а недавно также пострадал Киевский спортивный лицей.

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В ночь на 4 июня Россия осуществила один из самых массированных обстрелов Киева. В городе прозвучало огромное количество взрывов, а также было замечено значительное количество разрушений.

В результате очередной российской атаки дронами-камикадзе полностью уничтожен офис Федерации футзала Киева. Также пострадали складские помещения бренда Select, пишет 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

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Уничтожили офис до основания

Один из российских дронов попал прямо в здание, где располагался офис Федерации футзала Киева (ФФК), а также склад и шоурум известного международного бренда спортивного снаряжения Select.

В результате попадания вдребезги разнесло кабинеты ФФК и шоурум Select. Здание претерпело ужасные разрушения. Ассоциация футзала Украины выложила фото жутких последствий удара российских военных.


Последствия попадания дрона / Фото Ассоциации футзала Украины


Последствия попадания дрона / Фото Ассоциации футзала Украины


Последствия попадания дрона / Фото Ассоциации футзала Украины

Отметим, что недавно в результате атаки по Киеву было поврежден Киевский спортивный лицей.