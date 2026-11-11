Российские фигуристы укрываются в подвале из-за атаки украинских БпЛА на Омск

В российском Омске из-за атаки беспилотников перенесли соревнования юниорского Гран-при по фигурному катанию. Спортсмены и тренеры вынуждены укрываться в подвале отеля из-за взрывов.

О ситуации в городе рассказала тренер по фигурному катанию Ирина Жук пропагандистскому изданию "РИА Новости". По ее словам, участники соревнований сильно нервничают, ведь взрывы продолжают раздаваться, а никто не знает, как будут развиваться события.

Российские фигуристы прячутся от взрывов в подвале

Этап юниорского Гран-при России в Омске должен был продолжиться сегодня, однако организаторы решили перенести соревнования на завтра из-за атаки беспилотников.

Тренер Ирина Жук рассказала, что ситуация в городе остается напряженной. Спортсмены находятся в подвале отеля и прячутся на цокольном этаже, пока за пределами здания раздаются взрывы.

Обстановка в городе тяжелая. Мы слышим взрывы. Юноши и девушки сидят в подвале отеля, прячутся на цокольном этаже. Все сильно нервничают. Конечно, все стараются не паниковать, где-то даже с юмором пытаются держаться. Но все нервничают. И мы, тренеры, за них нервничаем особенно. Взрывы до сих пор слышны,

– рассказала Жук.

Тренер сомневается, стоит ли проводить соревнования

Ирина Жук также призналась, что пока не имеет четкого ответа, нужно ли вообще продолжать турнир в таких обстоятельствах.

Решение, по ее словам, будет зависеть от развития ситуации. Тренер отметила, что впервые оказалась в подобных условиях, поэтому участники будут ждать дальнейших указаний и оценивать обстановку уже завтра.

Напомним, 11 ноября Силы обороны Украины в третий раз нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России в Омске. По сообщениям мониторинговых телеграм-каналов, украинские беспилотники преодолели около 3000 километров, чтобы добраться до предприятия.

Омский НПЗ производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.