Російські фігуристи ховаються у підвалі через атаку українських БпЛА на Омськ

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Про ситуацію в місті розповіла тренерка з фігурного катання Ірина Жук пропагандистському виданню "РИА Новости". За її словами, учасники змагань сильно нервують, адже вибухи продовжують лунати, а ніхто не знає, як розвиватимуться події.

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Російські фігуристи ховаються від вибухів у підвалі

Етап юніорського Гран-прі Росії в Омську мав продовжитися сьогодні, однак організатори вирішили перенести змагання на завтра через атаку безпілотників.

Тренерка Ірина Жук розповіла, що ситуація в місті залишається напруженою. Спортсмени перебувають у підвалі готелю та ховаються на цокольному поверсі, поки за межами будівлі лунають вибухи.

Обстановка в місті важка. Ми чуємо вибухи. Юнаки та дівчата сидять у підвалі в готелі, ховаються на цокольному поверсі. Усі сильно нервують. Звичайно, всі намагаються не панікувати, десь навіть із гумором намагаються бути. Але всі нервують. І ми, тренери, за них нервуємо особливо. Вибухи досі чути– розповіла Жук.

Тренерка сумнівається, чи варто проводити змагання

Ірина Жук також зізналася, що поки не має чіткої відповіді, чи потрібно взагалі продовжувати турнір за таких обставин.

Рішення, за її словами, залежатиме від розвитку ситуації. Тренерка зазначила, що вперше опинилася в подібних умовах, тому учасники чекатимуть на подальші вказівки та оцінюватимуть обстановку вже завтра.

Нагадаємо, 11 листопада Сили оборони України втретє завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Росії в Омську. За повідомленнями моніторингових телеграм-каналів, українські безпілотники подолали близько 3000 кілометрів, щоб дістатися підприємства.

Омський НПЗ виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.