Российские фигуристы укрываются в подвале из-за атаки украинских БпЛА на Омск

Adv

О ситуации в городе рассказала тренер по фигурному катанию Ирина Жук пропагандистскому изданию "РИА Новости". По ее словам, участники соревнований сильно нервничают, ведь взрывы продолжают раздаваться, а никто не знает, как будут развиваться события.

популярные видео

Российские фигуристы прячутся от взрывов в подвале

Этап юниорского Гран-при России в Омске должен был продолжиться сегодня, однако организаторы решили перенести соревнования на завтра из-за атаки беспилотников.

Тренер Ирина Жук рассказала, что ситуация в городе остается напряженной. Спортсмены находятся в подвале отеля и прячутся на цокольном этаже, пока за пределами здания раздаются взрывы.

Обстановка в городе тяжелая. Мы слышим взрывы. Юноши и девушки сидят в подвале отеля, прячутся на цокольном этаже. Все сильно нервничают. Конечно, все стараются не паниковать, где-то даже с юмором пытаются держаться. Но все нервничают. И мы, тренеры, за них нервничаем особенно. Взрывы до сих пор слышны– рассказала Жук.

Тренер сомневается, стоит ли проводить соревнования

Ирина Жук также призналась, что пока не имеет четкого ответа, нужно ли вообще продолжать турнир в таких обстоятельствах.

Решение, по ее словам, будет зависеть от развития ситуации. Тренер отметила, что впервые оказалась в подобных условиях, поэтому участники будут ждать дальнейших указаний и оценивать обстановку уже завтра.

Напомним, 11 ноября Силы обороны Украины в третий раз нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России в Омске. По сообщениям мониторинговых телеграм-каналов, украинские беспилотники преодолели около 3000 километров, чтобы добраться до предприятия.

Омский НПЗ производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.