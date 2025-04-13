Путин насмехается над Трампом, – Кличко обратил внимание президента США на удар по Сумах

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко прокомментировал террористическую атаку России по центру Сум. Враг цинично наплевал на мирные инициативы президента США Дональда Трампа, ударив по мирным гражданам.

Российские террористы превратили Вербное воскресенье в кровавое. Путинские преступники нанесли ракетный удар по центру Сум в день великого православного праздника, пишет 24 Канал.

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Реакция Владимира Кличко на очередное преступление России

Украинское спортивное сообщество не осталось в стороне от ужасной трагедии. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал атаку России по Сумах.

Легендарный чемпион сделал публикацию в сети Х, добавив фото сгоревшего троллейбуса, в котором погибли люди. Кличко наглядно продемонстрировал последствия мирных переговоров США с Россией. В своей публикации Владимир отметил Дональда Трампа, которого водит за нос российский диктатор.

"Россия не уважает жизнь и не уважает переговорных усилий. Президент Трамп пытается заключить сделку, но путин открыто насмехается над ним.

Без последствий? Только справедливость в сочетании с силой принесет прочный мир", – написал Владимир Кличко.

Напомним, что Дональд Трамп в своих предвыборных заявлениях обещал сделать "мир в Украине за 24 часа". Президент США хвастался хорошими отношениями с российским диктатором.

В итоге во время мирных переговоров Россия увеличила количество ударов по Украине. Враг цинично бьет по городам, убивая мирное население.

Отметим, что госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал ракетный удар по Сумах. Однако американский политик побоялся назвать вещи своими именами, ограничившись общими словами.