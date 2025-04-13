Російські терористи перетворили Вербну неділю на криваву. Путінські злочинці завдали ракетного удару по центру Сум у день великого православного свята, пише 24 Канал.

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Реакція Володимира Кличка на черговий злочин Росії

Українська спортивна спільнота не залишилася осторонь жахливої трагедії. Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував атаку Росії по Сумах.

Легендарний чемпіон зробив публікацію в мережі Х, додавши фото згорілого тролейбуса, в якому загинули люди. Кличко наочно продемонстрував наслідки мирних перемовин США з Росією. У своїй публікації Володимир відмітив Дональда Трампа, якого водить за носа російський диктатор.

"Росія не поважає життя та не поважає переговорних зусиль. Президент Трамп намагається укласти угоду, але Путін відкрито насміхається з нього.

Без наслідків? Тільки справедливість у поєднанні з силою принесе міцний мир", – написав Володимир Кличко.

Нагадаємо, що Дональд Трамп у своїх передвиборчих заявах обіцяв зробити "мир в Україні за 24 години". Президент США вихвалявся гарними стосунками з російським диктатором.

У підсумку під час мирних перемовин Росія збільшила кількість ударів по Україні. Ворог цинічно б'є по містах, вбиваючи мирне населення.

Зазначимо, що держсекретар США Марко Рубіо прокоментував ракетний удар по Сумах. Однак американський політик побоявся назвати речі своїми іменами, обмежившись загальними словами.