Жахливого ракетного удару Росія завдала у християнське свято, коли багато людей йшли до церкви. Проте це не зупинило злочинців, які на камери вихваляються своєю релігійністю, пише 24 Канал.

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Стаховський відреагував на терористичну атаку Росії

Колишній тенісист Сергій Стаховський прокоментував воєнний злочин росіян. У своєму інстаграмі він опублікував фото та відео з наслідками подвійного удару "Іскандерами". Експерша ракетка України викрив брехливу сутність Росії.

"Сьогодні святий день для православної церкви. Росія позиціює себе як християнську православну батьківщину – і ось що вони роблять в цей день.

Балістична ракета в центрі міста Суми. Терористи – ось хто вони", – написав Стаховський.

Реакція Стаховського на ракетний удар / фото з інстаграму екстенісиста

Зазначимо, що російські терористи свідомо вдарили ракетами з касетними зарядами, щоб було більше жертв серед мирного населення. Таку саму тактику нелюди неодноразово демонстрували, зокрема під час удару по дитячому майданчику у Кривому Розі 4 квітня.

На цей час відомо про 34 загиблих у Сумах. Серед жертв є дві дитини. Загальна кількість постраждалих – 117 осіб, в тому числі 15 дітей. Світова спільнота кваліфікує дії Росії як воєнний злочин.