В ночь на 28 сентября российские террористы нанесли комбинированную атаку по Украине. На очередное преступление страны-убийцы отреагировал прославленный украинский гимнаст Олег Верняев.

Под массированный обстрел России попала столица Украины и Киевская область. Жуткую атаку российской армии прокомментировал Олег Верняев, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм гимнаста. Читайте также На фронте погиб украинский шахматист Антон Болдырев Как Верняев прокомментировал обстрел Украины? Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике эмоционально отреагировал на ночную атаку российских захватчиков. Он выразил соболезнования погибшим и поблагодарил работников спасательных служб. Йо**на р**ня. Соболезнования семьям погибших... Сил и выдержки нашим спасателям ГСЧС и медикам,

– написал Верняев. Олег Верняев лаконично прокомментировал обстрел / фото из инстаграма спортсмена Что известно о ночной атаке 28 сентября? Российские преступники применили во время ночной атаки 593 ударных БпЛА и 48 ракет. Силы обороны обезвредили более 600 воздушных целей.

Во время атаки враг попал в Институт кардиологии в Киеве, где погибли два человека. Значительные разрушения зафиксированы в Фастовском, Бучанском, Бориспольском, Обуховском и Белоцерковском районах. В Петропавловской Борщаговке террористы уничтожили целые жилые кварталы.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении сообщил, что Россия подготовила демонстративный обстрел во время Генассамблеи ООН. Комбинированная атака террористов продолжалась более 12 часов.

По данным ГСЧС Киева, в столице погибло четыре человека, в том числе один ребенок. К ликвидации ночной атаки привлечено более 80 спасателей, а также 21 единица техники.