Россия продолжает вести кровавую войну против Украины и терроризировать мирное население. Очередная ужасная атака состоялась в воскресенье, 13 апреля, на Сумы.

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Динамо обратилось к миру

Две баллистические ракеты атаковали центр города, от чего пострадали более сотни мирных людей. 34 человека погибли, среди них – двое детей. Украинский спорт объединился вокруг скорби по этому теракту.

Свою реакцию опубликовало и киевское Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "бело-синих". Клуб призвал мировое сообщество усилить обороноспособность Украины для того, чтобы была возможность дать сопротивление террористам.

"Очередное бесчеловечное преступление россиян в Украине. Подлый удар по гражданским в Сумах, единственной целью которого была смерть и только смерть украинцев. Мы живем в такое время, когда украинцев убивают каждый день. На фронте и в тылу, с воздуха и моря, ракетами и дронами, снарядами и пулями. Это не может стать рутиной. К этому невозможно привыкнуть. Это должно прекратиться. Футбольный клуб Динамо Киев в очередной раз обращается к мировому сообществу.

Помогите нашей стране защитить себя! Помогите остановить эту зверскую орду, которая умеет только убивать и калечить людей. Поддержите усилия украинцев и нашу отчаянную борьбу за существование страны. К сожалению, дипломатия со стороны России выглядит именно так, как мы увидели это сегодня. Оружие и финансовая поддержка – вот что поможет Украине! Наши искренние соболезнования близким погибших. Слава Украине,

– говорится в заявлении Динамо.

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Кроме пострадавших людей, в результате атаки ракетами повреждено 51 здание, 34 легковых автомобиля и один троллейбус. Среди погибших была артистка оркестра Сумского национального театра имени Щепкина, а также пианистка Елена Когут.

Сейчас 68 пострадавших находятся в медицинских учреждениях, восемь из них – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть также младенец, который родился в этом году.