Армия страны-агрессора ударила по жилым и промышленным объектам Запорожья авиационными бомбами. Представители украинского спорта отреагировали на циничное преступление России, пишет 24 Канал.

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Последствия российского удара

Российская армия атаковала Запорожье КАБами около 16 часов. Авиационные бомбы повредили транспортные средства, жилые дома, промышленные объекты города. Большинство пострадавших были во время удара на улице.

На 17:30, было известно о 13 погибших и 32 раненых. К сожалению, количество пострадавших растет. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Украинские спортсмены, ассоциации и клубы в своих социальных сетях прокомментировали очередное преступление России.

Владимир Бражко

Уроженец Запорожья Владимир Бражко опубликовал видео с горящими автомобилями на улицах родного города. Полузащитник киевского Динамо был лаконичным в подписи публикации.

"страна га*но", – написал Бражко, добавив флаг страны-террористки.

Реакция Владимира Бражко / скриншот из инстаграма футболиста

Также Владимир добавил ужасные фото с пострадавшими жителями Запорожья.

Последствия российской атаки / скриншот из инстаграма футболиста

Ярослава Магучих

Лучшая легкоатлетка мира 2024 года Ярослава Магучих в соцсети опубликовала видео, как спасательные службы оказывают первую помощь пострадавшим от российской атаки.

"Россияне обстреляли Запорожье", – написала Магучих.

Реакция Магучих на преступление россиян / скриншот из инстаграма легкоатлетки

Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко в сторис инстаграм выставила видео Запорожской ОВА. На нем ужасные кадры с ранеными и убитыми жителями города, горящие дома и транспортные средства.

"Российская атака убила 13 человек", – говорится в заметке Цуренко.

Реакция Цуренко на обстрел Запорожья / скриншот из инстаграма теннисистки

Украинская ассоциация футбола

Украинская ассоциация футбола одной из первых отреагировала на трагедию в Запорожье.

"13 человек погибли, 18 человек получили ранения в результате российской ракетной атаки по Запорожью. Российские террористы сознательно атаковали гражданский город. Вечная память погибшим!", – говорится в заметке УАФ.

УАФ отреагировала на преступление России / фото с телеграмм-канала ассоциации

Соболезнования погибшим и пострадавшим от российской атаки выразили футбольные клубы Украины: Динамо, Шахтер, Полесье и многие другие.