Провал Довбика: Рома впервые в 2025 году проиграла в чемпионате Италии и снизила свои шансы на ЛЧ

Римский клуб уступил в Серии А впервые с декабря прошлого года. Зато Аталанта смогла досрочно обеспечить себе выход в Лигу чемпионов.

Аталанта – Рома 2:1

Голы: Лукман, 9, Сулеман, 76 – Кристанте, 32.

В чемпионате Италии 2024-2025 подошел к завершению 36 тур Серии А. На вечер понедельника был вынесен матч с участием Ромы, которая на выезде противостояла Аталанте, сообщает 24 Канал.

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Ровный матч в Бергамо

Бергамаски почти гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов, тогда как римляне ведут отчаянный бой за место в топ-4. "Волки" пять лет не выступали в главном еврокубке.

После провального старта текущей кампании Роме удалось выдать невероятную серию из 19-ти матчей чемпионата без поражений. Как следствие, "волки" заскочили на шестое место, а победа над Аталантой выводила бы команду Раньери на четвертое место.

В последних играх тренер доверял место на поле Довбику, которого выпускал в паре с Шомуродовым. На этот раз украино-узбекский дуэт снова оказался на острие римлян.

Впрочем старт матча был за Аталантой. Уже на 9-ой минуте Лукман открыл счет, который зряче пробил с разворота после паса Де Кетеларе. Игра в первом тайме была равной, поэтому справедливым был гол Ромы в ответ.

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Кристанте удачно головой замкнул навес от Суле. После перерыва Аталанта перехватила инициативу и долго не могла реализовать свои моменты. В конце концов пробить Свилара удалось на 76 минуте благодаря дальнему выстрелу Сулеманы.

Рома бросилась в атаку, однако Аталанта не предоставила гостям шансов сделать камбэк. Что же касается Довбика, то украинец особо не впечатлил в этой игре, не нанеся ни одного удара по воротам Карнезекки.

Таким образом Аталанта официально оформила путевку в Лигу чемпионов. А вот Рома впервые проигрывает в чемпионате в 2025 году и остается шестой, отставая на один балл от Ювентуса и Лацио. В последних двух турах римляне будут противостоять Милану и Торино.

Видеообзор матча Аталанта – Рома