У Артема Довбика может появиться еще один конкурент по позиции. Рома интересуется нападающим, который играет в турецкой Суперлиге, информирует 24 канал со ссылкой на издание Fanatik.

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Забивной форвард

Римляне заинтересованы в подписании форварда Гезтепе Ромуло Кардозу. Кроме "волков", бразильского нападающего намерены подписать другие турецкие клубы – Трабзонспор и Фенербахче.

По имеющейся информации, делегация Ромы отправилась в Турцию на переговоры по трансферу Ромуло. Представители "волков" общаются с клубом и лично с игроком.

Римляне готовы заплатить солидную сумму за 23-летнего нападающего. Гезтепе намерен получить от итальянского клуба 15 миллионов евро за бразильца. Ранее они отклонили предложение Фейеноорда в 7 миллионов евро.

В текущей кампании Ромуло Кардозо сыграл в 30 матчах за Гезтепе в официальных турнирах. За это время бразильский форвард отметился 15 забитыми мячами и отдал 10 голевых передач.