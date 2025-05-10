В Артема Довбика може з'явитись ще один конкурент по позиції. Рома цікавиться нападником, який грає у турецькій Суперлізі, інформує 24 канал із посиланням на видання Fanatik.

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Забивний форвард

Римляни зацікавлені у підписанні форварда Гезтепе Ромуло Кардозу. Окрім "вовків", бразильського нападника мають наміри підписати інші турецькі клуби – Трабзонспор та Фенербахче.

За наявною інформацією, делегація Роми вирушила до Туреччини на перемовини щодо трансферу Ромуло. Представники "вовків" спілкуються з клубом та особисто з гравцем.

Римляни готові заплати солідну суму за 23-річного нападника. Гезтепе має наміри отримати від італійського клубу 15 мільйонів євро за бразильця. Раніше вони відхилили пропозицію Феєнорда у 7 мільйонів євро.

У поточній кампанії Ромуло Кардозо зіграв у 30 матчах за Гезтепе в офіційних турнірах. За цей час бразильський форвард відзначився 15 забитими м'ячами та віддав 10 гольових передач.