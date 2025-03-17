Барселона в сумасшедшей рубке одержала волевую победу над Атлетико

Реал после победы над Вильярреалом временно вышел на первое место. Барселона должна была обыгрывать в очном противостоянии Атлетико, чтобы догнать Реал в борьбе за чемпионство.

Атлетико – Барселона 2:4

Голы: Альварес, 45, Серлот, 70 – Левандовски, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямал, 90+2

В воскресенье, 16 марта, состоялся 28-й тур Ла Лиги-2024/2025. В центральном матче испанского футбольного уикенда Атлетико дома принимал Барселону, сообщает 24 канал.

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Первый тайм за Атлетико

Барселона сначала матча взяла мяч под контроль и пыталась вскрыть высококачественную оборону Атлетико. Подопечные Диего Симеоне надежно защищались и выходили в контратаки.

Несмотря на доминацию каталонцы не смогли забить. В частности, Роберт Левандовски упустил голевой момент. После чего "матрасники" ответили забитым мячом.

Игроки Атлетико в конце первого тайма вылетели в быструю контратаку. Джулиано Симеоне эффектно разобрался с защитниками Барселоны и отдал пас на Хулиана Альвареса, который открыл счет в матче.

Барселона перевернула игру

На 70-й минуте "матрасники" снова провели стремительную контратаку. Норвежский форвард Александер Серлот, который заменил Хулиана Альвареса, удвоил счет.

Барселона сразу ответила Атлетико забитым мячом. Через несколько минут после пропущенного гола Роберт Левандовски отличился в воротах мадридского клуба и сократил отставание.

Каталонцы смогли меньше, чем за десять минут установить паритет в игре. Ферран Торрес удачно вышел на замену и сравнял счет в игре против Атлетико – 2:2.

Барселона в компенсированное арбитром ко второму тайму время закрыла вопрос победителя матча. Забитыми голами в составе каталонцев отметились Ламин Ямал и Ферран Торрес.