Испанский гранд установил исторический клубный рекорд после очередной победы в Ла Лиге

В воскресенье, 12 января, состоялись матчи 19 тура чемпионата Испании по футболу. Закрывал программу игрового дня поединок между Атлетико и Осасуной.

"Матрасники" на домашнем поле минимально переиграли своего соперника со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил аргентинский форвард Хулиан Альварес.

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Невероятная серия

Эта победа стала исторической для команды Диего Симеоне. Атлетико триумфовал в 14-м поединке подряд во всех турнирах, что является новым клубным рекордом, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "матрасников".

Победная серия Атлетико началась с матча Кубка Испании против УЕ Вик, который состоялся 31 октября 2024 года. Тогда подопечные Симеоне выиграли со счетом 2:0.

За это время Атлетико одержал восемь побед в Ла Лиге, а также по три в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Среди других соперников выделяются Барселона и ПСЖ, которые уступили дома "матрасникам" с одинаковым счетом 1:2.

Смотрите видеообзор матча Атлетико – Осасуна

Справка. После победы над Осасуной команда Диего Симеоне возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. "Матрасники" набрали 44 очка в 19 турах, что позволяет на один зачетный балл опережать Реал и на пять – Барселону.

Отметим, что следующий поединок Атлетико проведет 15 января против Эльче в 1/8 финала Кубка Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:30.