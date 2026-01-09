Реал выбил Атлетико и вышел в финал Суперкубка Испании
- Реал победил Атлетико со счетом 2:1 в полуфинале Суперкубка Испании и вышел в финал.
- Финал состоится 11 января, где Реал сыграет против Барселоны.
В четверг, 8 января, состоялся второй полуфинал Суперкубка Испании, в котором Атлетико встречалось с Реалом. Мадридское дерби закончилось в пользу "сливочных".
Андрей Лунин прогнозируемо остался на скамейке запасных Реала, который очень быстро повел в счете. Уже на 2-й минуте Вальверде вывел "Королевский клуб" вперед 0:1, сообщает 24 Канал.
Как закончился полуфинал Атлетико – Реал?
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете номинальных гостей 0:1.
После отдыха команды быстро обменялись голами. Сначала на 55-й минуте Родриго красивым ударом удвоил преимущество "сливочных". Бразилец продолжает доказывать Хаби Алонсо, что тот ошибался, когда хотел списать его со счетов и выбросить из команды.
Лишь через три минуты Атлетико сократило отставание до минимума благодаря голу Серлота 1:2.
Матрасники" были очень близки к тому, чтобы сравнять счет на табло. Чего только стоили моменты Льоренте с игры и после розыгрыша углового. Считанных сантиметров не хватило футболисту, чтобы поразить ворота Куртуа.
Реал же полностью отдал преимущество сопернику в конце поединка. Но забить хозяевам матча не удалось.
Реал стал вторым финалистом Суперкубка Испании.
Атлетико – Реал 1:2
Голы: Сьорлот, 58 – Вальверде, 2, Родриго, 55
Видеообзор полуфинала Суперкубка Испании Атлетико – Реал
Финал турнира состоится в воскресенье, 11 января. В решающем матче Реал сыграет против Барселоны, которая в полуфинальном поединке разгромила Атлетик Бильбао 5:0. Начало встречи – в 21:00 (по киевскому времени).
Судьба тренера Реала зависит от результата в Суперкубке Испании?
Издание AS сообщало, что Реал может указать на дверь Алонсо, если его команда не выиграет в Суперкубке Испании. Также испанский специалист может потерять должность главного тренера "Королевского клуба" даже, если его подопечные не поразят своей игрой руководство "сливочных".
Еще в конце ноября 2025-го испанская Marca сообщала о доверии боссов Реала к Алонсо. Видно, что испанец растерял доверие руководства мадридского гранда.