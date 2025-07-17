Олимпийский призер Аудун Гренвольд погиб из-за попадания молнии

Норвежский горнолыжник Аудун Гренвольд погиб в результате удара молнии. Врачи боролись за его жизнь несколько дней.

В субботу, 12 июля, в результате несчастного случая во время отдыха с семьей погиб Аудун Гренвольд. Ему было 49 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Молния убила спортсмена

Во время семейного отдыха в горах молния попала в норвежского олимпийского призера. Спортсмена оперативно доставили в больницу и оказывали необходимую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Как сообщила его жена Кристин Тандберг Хаугшоу, трагедия произошла прямо возле горного домика, где семья проводила летний отпуск.

Это начиналось как идеальные каникулы, а завершилось молнией... Несмотря на усилия врачей, ты умер от полученных травм. Мы всегда будем носить тебя в сердце,

– написала женщина она в Facebook.

Гренвольд начинал карьеру в горнолыжном спорте и дважды становился чемпионом Норвегии в скоростном спуске. В 2004 году он перешел в скикросс и уже через несколько лет получил бронзу чемпионата мира (2005), выиграл Кубок мира (2007), а также стал бронзовым призером Олимпиады в Ванкувере в 2010 году. После завершения выступлений он тренировал сборную Норвегии по скикроссу.

Напомним, что недавно в ДТП погиб старейший марафонецмира.