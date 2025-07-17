У суботу, 12 липня, внаслідок нещасного випадку під час відпочинку з сім'ю загинув Аудун Гренвольд. Йому було 49 років, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Блискавка вбила спортсмена

Під час сімейного відпочинку в горах блискавка влучила в норвезького олімпійського призера. Спортсмена оперативно доправили до лікарні та надавали необхідну допомогу, але, на жаль, врятувати його не вдалося.

Як повідомила його дружина Крістін Тандберг Хаугшоу, трагедія сталася просто біля гірського будиночка, де родина проводила літню відпустку.

Це починалося як ідеальні канікули, а завершилося блискавкою… Незважаючи на зусилля лікарів, ти помер від отриманих травм. Ми завжди носитимемо тебе в серці,

– написала жінка вона у Facebook.

Гренвольд розпочинав кар’єру в гірськолижному спорті та двічі ставав чемпіоном Норвегії у швидкісному спуску. У 2004 році він перейшов у скікрос і вже через кілька років здобув бронзу чемпіонату світу (2005), виграв Кубок світу (2007), а також став бронзовим призером Олімпіади у Ванкувері у 2010 році. Після завершення виступів він тренував збірну Норвегії зі скікросу.

Нагадаємо, що нещодавно у ДТП загинув найстаріший марафонець світу.