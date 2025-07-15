У понеділок, 14 липня, у селі Беас Пінд поблизу Джаландхара загинув відомий марафонець Фауджа Сінгх, його збила машина. Він був відомий як "Торнадо в тюрбані", пише 24 Канал з посиланням на Times of India.

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Що відомо про Фауджу Сінгха?

Його збив автомобіль, коли він переходив дорогу приблизно о 15:30. Постраждалого доставили до приватної лікарні, де, на жаль, він згодом помер.

Фауджа Сінгх став всесвітньо відомим завдяки тому, що розпочав марафонську кар’єру у віці 89 років. У 2011 році він увійшов в історію, фінішувавши в Торонто у віці 100 років і ставши найстарішим учасником повного марафону. Його вражаюча сила волі дозволила йому встановити низку рекордів у вікових категоріях до 101 року.

Губернатор Пенджабу Гулаб Чанд Катарія висловив глибокі співчуття, назвавши Сінгха справжнім символом незламності, втрата якого стала болючою не лише для штату, а й для всього світу.

Нагадаємо, що нещодавно помер видатний український легкоатлет Олександр Лисиченок.