Його серце перестало битися на 68-му році життя, повідомляє 24 Канал із посиланням на ФЛАУ. Причина смерті наразі невідома.

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Непоправна втрата

Олександр Лисиченок був знаковою фігурою для української "королеви спорту". Він спеціалізувався на потрійному стрибку та зробив прорив для нашої країни в цій дисципліні.

Легкоатлет став першим в історії українцем, який зміг подолати 17-метрову позначку. Сталося це на турнірі в 1976 в Кишиневі.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям і близьким колишнього спортсмена. Вічна пам'ять культовій особистості для легкої атлетики України.

Нагадаємо, що 10 липня в українському спорті сталася ще одна трагічна подія. Пішов з життя Степан Юрчишин – легендарний футболіст львівських Карпат.