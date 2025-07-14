Спортсменка відкрито розповіла про боротьбу, яку веде її родина. Мати Кравацької перебуває у критичному стані через захворювання, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Олени Кравацької.

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Кравацька про хворобу мами

Фехтувальниця зазначила, що наразі проживає непростий період. Вона сказала, що її мама згасає, повільно і болісно.

Це рак. Це вже третій рецидив. І зараз вона потребує догляду, як дитина – цілодобово, з усією ніжністю і любов’ю. Я бачу, як її стає менше. Фізично, емоційно,

– сказала Олена Кравацька.

Вона також розповіла, що у цей час мала б готуватися до чемпіонату світу і рішення не їхати для неї стало одним із найболючіших.

"Тому що фехтування – це не просто спорт. Це частина мене. Це моє повітря. Моє "я". І сказати "ні" в такий момент – було дуже важко. Але я сказала.

Незважаючи на все – я щаслива. Незважаючи на втому – я люблю. Незважаючи на біль – я є. І це вже багато. Якщо ви зараз у чомусь схожому – я з вами. Ви не самі. Ви витримаєте. І ви вже герої", – додала Олена Кравацька.

Довідка. Чемпіонат світу з фехтування відбудеться з 22-го по 30 липня в грузинському Тбілісі.

Нагадаємо, що нещодавно спортсменка засудила допуск російських спортсменів до чемпіонату світу з фехтування.